JASAT koordinesinde Diyarbakır'da yürütülen çalışmayla 87 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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JASAT koordinesinde Diyarbakır'da yürütülen çalışmayla 87 aranan şüpheli yakalandı

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JASAT koordinesinde Diyarbakır\'da yürütülen çalışmayla 87 aranan şüpheli yakalandı
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Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
DiyarbakırJandarma3. SayfaGüncelJASATSon Dakika

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SON DAKİKA: JASAT koordinesinde Diyarbakır'da yürütülen çalışmayla 87 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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