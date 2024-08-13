Jason Derulo İstanbul Festivali'nde Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Jason Derulo İstanbul Festivali'nde Müzikseverlerle Buluştu

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu. Derulo, birbirinden popüler şarkılarını seslendirirken dans performansıyla da dikkat çekti.

13.08.2024 09:38
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Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Festival Park Yenikapı'da konser veren Derulo, "Swalla", "Wiggle", "Whatcha Say", "Tip Toe", "Take You Dancing", "Acapulco", "Breathing", "Cheyenne", "In My Head", "Riding Solo", "Savage Love", "Love Tonight", "Trumpets", "Don't Wanna Go Home", "Otherside" ve "From The Islands" şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

İstanbul konseri için çok özel bir hazırlık yaptığını dile getiren ünlü isim, dans performansıyla da dikkati çekti.

Festivalde bugün Yıldız Tilbe, yarın M Lisa ve Motive, 15 Ağustos'ta Emir Can İğrek ve Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, 17 Ağustos'ta Yayla Trio ve Pinhani, 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin sahne alacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için "???????istanbulfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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