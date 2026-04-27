Jazz’ın Kanatları albümü kanser hastalarına umut oluyor

Aydan Kanatlı’nın öncülüğünde hazırlanan “Jazz’ın Kanatları” albümüne Işın Karaca ve Fatih Erkoç seslendirdikleri şarkılarla destek verdi. Üç sanatçı, tüm geliri Türk Kanser Derneği’ne aktarılacak projeyi Hürriyet’ten Cansu Topçu’ya anlattı.

Aydan Kanatlı, daha önce iki sosyal sorumluluk projesi yaptığını ve bu kez caz söylemek istediğini belirtti. Yaklaşık bir yıl caz üzerine çalıştıktan sonra bu projeyi hayata geçirdi. Işın Karaca ve Fatih Erkoç, projeyi duyduklarında hiç tereddüt etmeden katıldıklarını söyledi.

Fatih Erkoç, kanser hastalarına derman olmak için böyle bir çalışmanın büyük özveri gerektirdiğini vurguladı. Işın Karaca ise albümün bir başyapıt olduğunu ve caz eğitimi almasa da bu projede yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Aydan Kanatlı, omurilik rahatsızlığı geçirdikten sonra bu yola çıktığını ve ailesinde kanserden kaybettiği çok kişi olduğunu anlattı. Türk Kanser Derneği ile tanıştıktan sonra projenin kendisi için daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Fatih Erkoç, caz ve klasik batı müziğini gerçek sanat olarak gördüğünü söylerken, Işın Karaca Türkiye’de cazın popüler kültüre hizmet etmediği için bilinmediğini dile getirdi. Albümde Fatih Erkoç “Fly Me To The Moon”, Işın Karaca ise “My Heart Belongs to Daddy” şarkılarını seslendirdi.

Fatih Erkoç, günümüz müzik sektöründe albüm işinin bittiğini, şarkıların tek tek çıktığını söyledi. Konserlere devam edeceğini ve 73 yaşında olmasına rağmen sahnelerden vazgeçmeyeceğini belirtti. Işın Karaca ise haftada 3-4 gün şarkı söylediğini ve sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sanatçılar, albümün müzikseverlere armağan olduğunu ve moralin kanser hastaları için en büyük ilaç olduğunu vurguladı. Fatih Erkoç, kanser ve kalp krizi atlattıktan sonra hayranlarının sevgisi ve yelken yapmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Projenin iyilik bulaşıcıdır anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti.