JD Vance 2028 adaylığında kararsız, kararını yeni yıldan sonra vereceği iddia edildi - Son Dakika
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JD Vance 2028 adaylığında kararsız, kararını yeni yıldan sonra vereceği iddia edildi

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Axios'a konuşan yetkililer, JD Vance'in 2028 adaylığı konusunda kararsız olduğunu ve kararını yeni yıldan sonra vereceğini iddia etti. Vance'in adaylığını erken açıklaması durumunda dikkatlerin Trump'tan uzaklaşabileceği konusunda tedbirli davrandığı ileri sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda "kararsız kaldığı" ve nihai kararını ancak yeni yıldan sonra verebileceği iddia edildi.

Axios'a konuşan ve ismini paylaşmayan yetkililer, Vance'in 2028'deki başkanlık seçimlerine ilişkin planına dair iddialarda bulundu.

Vance'in aday olma konusunda "kararsız kaldığını" öne süren kaynaklar, olası bir adaylık konusunu eşi Usha ve ailesiyle görüştüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, Vance'in aday olup olmayacağına dair nihai kararını ancak yeni yıldan sonra vereceğini ve bu kararını açıklamasının ilkbaharın sonlarını bulabileceğini iddia etti.

Buna göre Vance'in adaylığını erken açıklaması durumunda dikkatlerin Trump'tan uzaklaşabileceği konusunda tedbirli davrandığı ileri sürüldü.

"Ara seçimler Vance'in konumunu değiştirmedi"

Başkan Yardımcısına yakın kişiler ise Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı yenilginin, Vance'in partinin "önde gelen adayı" konumunu değiştirmediğini savundu.

Bu kişiler, Vance'in, Peter Thiel, David Sacks ve Elon Musk gibi önemli bağışçılarla bağlantısının bulunduğunu ve ara seçimlerdeki kampanyasında, 2028'de kendisine "faydalı" olabilecek yetkililerle ilişkiler kurduğunu aktardı.

Ayrıca, Vance'in, bazı teknoloji liderleri ve muhafazakar bağışçılardan oluşan büyük bir ağ olan ve kuruluşuna ön ayak olduğu Rockbridge Network grubu ile ara seçimlerin ardından bir araya geldiği ve bu grubun 2028'de kampanyasını destekleyebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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