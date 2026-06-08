Jean Monnet Bursiyerlerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Jean Monnet Bursiyerlerine Bilgilendirme Toplantısı

Jean Monnet Bursiyerlerine Bilgilendirme Toplantısı
08.06.2026 12:38
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Ankara'da, Jean Monnet Bursu kazananları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ankara'da, 2026-2027 akademik yılında Jean Monnet Bursu'nu almaya hak kazanan bursiyerlere yönelik Burs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale birimi Kıdemli İhale Yöneticisi Sevda Algün ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bozay, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Jean Monnet ailesine hoş geldiniz." dedi.

Bozay, bursiyerlerin gerek yürütülen akademik çalışmalarla gerek sonrasında bürokraside, özel sektörlerde Türkiye ve Avrupa'nın ortak geleceğini birlikte inşa ettiğini belirterek, "Bu güzide aileye mensup 3 binin üzerinde bursiyere sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Orav da burs almaya hak kazananları tebrik ederek, "Gerçekten harika bir gün. Salonda çok motive, istekli ve yetenekli bir ekip var. Bu ekiple beraber heyecanlı bir maceraya başlamak üzereyiz." dedi.

Avrupa'nın saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma yapma olanağı sağlayan programa başvuru sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Orav, öğrencilere başarılar diledi.

Algün de Jean Monnet Bursu'nu almaya hak kazananları tebrik ederek, emeklerinin karşılığı olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri temennisinde bulundu.

Burstan yararlanan öğrencilerin sayısının arttığına dikkati çeken Algün, bunun burs programının başarısını yansıttığını söyledi.

Jean Monnet Burs Programı

Burs programı, AB alanında yetişmiş nitelikli uzman sayısının artırılması amacıyla 30 yılı aşkın süredir yürütülüyor. Türkiye'nin AB üyelik hedefini destekleyen program, bursiyerlerin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerine önemli katkı sunuyor.

Bugüne kadar 3 binden fazla bursiyer, programdan yararlanarak AB alanında bilgi ve deneyim kazandı.

Burs programı, AB üyesi ülkelerde bulunan en saygın eğitim kurumlarında en az 3, en fazla 12 ay boyunca lisansüstü ve araştırma düzeyinde akademik çalışma yapma fırsatı sunuyor.

Bursiyerlerin okul ücretleri ve aylık yaşam giderleri burs tarafından finanse ediliyor. Ayrıca vize, seyahat ve eğitim materyalleri gibi masraflar için de sabit ödenek sağlanıyor.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Ankara, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jean Monnet Bursiyerlerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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