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Jeffrey Epstein Davası: Yeni Dosyalar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Jeffrey Epstein Davası: Yeni Dosyalar Ortaya Çıktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu birçok fotoğraf ortaya çıktı. Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome, adaya götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti. Dosyalarda, Ransome'un Clinton, Branson ve Trump'a yönelik suçlamaları da yer alıyor.

Jeffrey Epstein Davası: Yeni Dosyalar Ortaya Çıktı
09.01.2024 - 00:17,
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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu.

ABD basınındaki haberlere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı.

Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde adada olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti.

Dosyalara göre, Ransome, Epstein'ın adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti.

Ransome, eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew'un, Ransome'un arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği videoların Epstein tarafından çekildiğini öne sürdü.

Dosyalarda, Ransome'un, Clinton ve Branson'a yönelik suçlamalarının yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da suçlayan ifadeleri yer alıyor.

Dava kapsamında e-postaları incelenen Ransome'un gönderilerinden birinde, "bir arkadaşının, Trump ile ilişkiye giren kızlardan biri olduğunu" yazarken, Ransome, başka bir arkadaşının da Clinton ile ilişkiye girdiğini ifade etti.

Trump'ın sözcülerinden Steven Cheung da söz konusu "asılsız suçlamaların yanlış olduğu için geri çekildiğini" söyledi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunması planlanan Alan Dershowitz'in avukatları ise Ransome'un "hatalı açıklamalarının panzehiri olarak e-postaların önemli olduğunu" kaydetti.

Branson'ın kurucusu olduğu şirket Virgin Group'un sözcüsü, 2019'da Ransome'un "kasetleri uydurduğunu" söylediği bir röportaja işaret ederek, Ransome'un ifadelerinin "temelsiz ve asılsız" olduğunu ifade etti.

Ransome ise basına yaptığı açıklamada "bu olaydan uzaklaşabilmek için" söz konusu ifadeleri geri almak istediğini ifade etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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