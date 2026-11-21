ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanan Demokratların Meclis Başkanlığı adayı Hakeem Jeffries, ocak ayında Meclisin kontrolünü devralmalarının ardından İran'la savaşı sona erdirmek için kararlılıkla hareket edeceklerini söyledi.

Jeffries, The New York Times gazetesine, Demokratların yeni dönemdeki politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İran ile savaşı "maliyetli" ve "keyfi" olarak nitelendiren Jeffries, "Yeni Kongrenin ilk günlerinde bu pervasız ve maliyetli keyfi savaşa son vermek için kararlılıkla harekete geçeceğiz. Hiç başlamaması gereken bu çatışmayı sona erdirmek, Amerikan halkına ekonomik rahatlama sağlamak açısından muhtemelen atılabilecek en acil adımdır." dedi.

Jeffries, İran'ın savaş öncesine kıyasla daha güçlü bir konuma geldiğini savunarak, savaşın zaten değişken olan bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı derhal sonlandırabileceğini vurgulayan Jeffries, Demokratların bunun için Kongrede bütçe yasaları yoluyla yapılabilecekleri görüştüğünü ifade etti.

"Filistinli sivillerin yaşadığı ölüm, yıkım ve tahribat kabul edilemez"

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduğunun altını çizen Jeffries, iki devletli çözüm için yeniden girişimde bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

Jeffries, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili "Gazze'de Filistinli sivillerin yaşadığı ölüm, yıkım ve tahribat kabul edilemez, sürdürülemez ve Amerikan değerlerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Filistin'e yönelik insani yardımın artırılması gerektiğini söyleyen Jeffries, bölgedeki tıbbi malzeme, barınma, temiz su ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Jeffries, işgal altındaki Batı Şeria'da da yerleşimci şiddetini hedef alan yasayı da öncelikli konular arasında göstererek, Temsilciler Meclisi'nin, yeni Kongrenin ilk 100 günü içinde "Batı Şeria'da Yerleşimci Şiddetinden Korunma ve Şiddetin Önlenmesi Yasası"nı ilerletmesini istediğini dile getirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi'nde 257 sandalyeye sahip Demokratların kendisini bu göreve seçmesi halinde Jeffries, "İlk siyahi Meclis Başkanı" olarak tarihe geçecek.