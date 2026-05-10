Jeomorfoloji Çalıştayı Bozkurt\'ta Yapıldı

Kastamonu Üniversitesi ve Jeomorfoloji Derneğinden katılımcılar Bozkut ilçesini ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi ve Jeomorfoloji Derneği işbirliğiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı" kapsamında, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, Jeomorfoloji Derneği Başkanı Hüseyin Turoğlu, akademisyenler ve öğrenciler, 11 Ağustos 2021'de Bozkurt'ta yaşanan sel afeti sonrası yapılan çalışmalar kapsamında Ezine Çayı havzasını inceledi.

Çalıştayın arazi programı çerçevesinde, Ezine Çayı Havzası ve Bozkurt'ta gerçekleştirilen saha incelemeleriyle bölgenin coğrafi ve hidrolojik yapısı bilimsel bir perspektifle ele alındı.

Heyeti ağırlayan Belediye Başkanı Muammer Yanık, "Su kaynaklarına ve geleceğine ışık tutan bu değerli organizasyona emek veren, saha çalışmalarına eşlik eden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.