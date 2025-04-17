Jeopark Belediyeler Birliği Nisan Toplantısı Manisa'da Yapıldı

(MANİSA)- Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi'nin nisan ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi'nin nisan ayı toplantısı, Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Başkan Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidan ile meclis üyeleri katıldı.

Bir yıllık sürede yapılanların değerlendirildiği toplantıda, Jeopark Belediyeler Birliği Encümeni'nde sonraki bir yıl süreyle görev yapacak beş üyenin belirlenmesi için gizli oylama yapıldı. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nda görev alacak üye sayısı belirlendi ve seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, 8-12 Eylül 2025 tarihlerinde Şili'nin Araukanya Bölgesi'nde düzenlenecek '11. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'na katılım konusu da ele alındı. Ayrıca, 2024 yılı Kesin Hesap Raporu ile Faaliyet Raporu da görüşülerek oylama sonucunda kabul edildi.