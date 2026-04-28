Jeopolitik riskler yatırım kararlarında ana unsur haline geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, jeopolitik risklerin yatırım kararlarında ikincil değişken olmaktan çıktığını, yatırımcıların artık ülkelerin şoklara dayanıklılığını da değerlendirdiğini söyledi.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, jeopolitik risklerin yatırım kararlarında ana unsur haline geldiğini belirtti. Yatırımcıların artık pazar büyüklüğü, iş gücü maliyeti gibi faktörlerin yanı sıra yaptırım riski, ticaret korumacılığı, enerji arz güvenliği ve siyasi istikrarı da değerlendirdiğini ifade etti.

Çiftçi, kırılganlığın savaş bölgeleriyle sınırlı olmadığını, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kızıldeniz-Hürmüz hattı ve Asya coğrafyasının hassas görüldüğünü aktardı. Klasik poliçelerin yeterli olmadığını, siyasi risk, politik şiddet, tedarik zinciri kırılması gibi hibrit yapıların öne çıktığını vurguladı.

Reasürans tarafında seçici ve veri odaklı bir iştah olduğunu belirten Çiftçi, yatırım kararlarında ülke riski, yaptırım olasılığı, döviz transferi serbestisi gibi parametrelerin öncelikli olduğunu söyledi. Şirketlerin katmanlı koruma yapıları kurduğunu ve sigortayı bilanço dayanıklılığı mantığına taşıdığını ifade etti.

Çiftçi, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi, yedekleme planı oluşturması ve operasyonel esneklikleri artırması gerektiğini belirterek, 2026 sonrasında sigorta ürünlerinin daha modüler ve parametrik hale geleceğini öngördü.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 19:25:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.