Jeopolitik riskler yatırım kararlarında ana unsur haline geldi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, jeopolitik risklerin yatırım kararlarında ana unsur haline geldiğini belirtti. Yatırımcıların artık pazar büyüklüğü, iş gücü maliyeti gibi faktörlerin yanı sıra yaptırım riski, ticaret korumacılığı, enerji arz güvenliği ve siyasi istikrarı da değerlendirdiğini ifade etti.

Çiftçi, kırılganlığın savaş bölgeleriyle sınırlı olmadığını, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kızıldeniz-Hürmüz hattı ve Asya coğrafyasının hassas görüldüğünü aktardı. Klasik poliçelerin yeterli olmadığını, siyasi risk, politik şiddet, tedarik zinciri kırılması gibi hibrit yapıların öne çıktığını vurguladı.

Reasürans tarafında seçici ve veri odaklı bir iştah olduğunu belirten Çiftçi, yatırım kararlarında ülke riski, yaptırım olasılığı, döviz transferi serbestisi gibi parametrelerin öncelikli olduğunu söyledi. Şirketlerin katmanlı koruma yapıları kurduğunu ve sigortayı bilanço dayanıklılığı mantığına taşıdığını ifade etti.

Çiftçi, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi, yedekleme planı oluşturması ve operasyonel esneklikleri artırması gerektiğini belirterek, 2026 sonrasında sigorta ürünlerinin daha modüler ve parametrik hale geleceğini öngördü.