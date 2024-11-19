Jeotermal Sera ile Ekonomiye 1 Milyar Lira Katkı - Son Dakika
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Jeotermal Sera ile Ekonomiye 1 Milyar Lira Katkı

Denizli Sarayköy'deki jeotermal sera, yılda 1 milyar lira ekonomik katkı sağlayacak.

19.11.2024 13:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde faaliyete geçen Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) tam olarak faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yılda 1 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüksek teknolojinin kullanılacağı, kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği OTB'lerin kurulumları devam ediyor.

Bu kapsamda, Denizli Valiliği, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası ortaklığında kurulan Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'de sebze-meyve üretimi artarak devam ediyor. Bölge, 729 dekar alan üzerinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Toplam 12 sera ve 2 sanayi parseli bulunan OTB'de 7 sera parselinde domates üretimi yapılıyor. Diğer parsellerin tamamı ise yatırımcılara tahsis edildi. Bu alanlarda sera kurulum çalışmaları sürüyor.

"Yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, jeotermal enerjiyle yüksek teknolojinin kullanılacağı, kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği, çevreye uyumlu, yeterli büyüklükte ve güçlü altyapısı olan Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'sinin sıfır atık ilkesine dayalı üretim yapacağını bildirdi.

OTB'nin aynı zamanda sanayi bölümündeki tesislerde tarım ürünlerine değer kazandırarak ülke tarımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yumaklı, burada yılda 15 bin ton sebze-meyve üretimi yapılması planlandığını belirtti.

Yumaklı, OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"OTB tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yılda 1 milyar lira katkı sağlayacak. Güncel fiyatlarla 200 milyon liralık altyapı desteğiyle faaliyete geçen Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera OTB, modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulandığı ve jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve sebze üreten bir tarım üssü olarak hizmet veriyor. Bu bölge, hem Denizli'nin hem de çevre illerin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek, tarımsal arz güvenliğini güçlendirmekte ve yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Bakanlık olarak 'üretimin ve üreticinin yüzyılında' şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak OTB'lere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkenin güçlü tarımdan geçtiği bilinciyle üreticilerimizin daima yanlarında olacağız."

Kaynak: AA

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