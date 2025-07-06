Jharkhand'da Maden Çökmesi: 4 Ölü

YENİ DELHİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde cumartesi günü bir kömür madeninin bir bölümünün çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de göçük altında mahsur kaldı.

Çökme, Jharkhand'ın başkenti Ranchi'nin yaklaşık 55 kilometre kuzeyindeki Ramgarh ilçesinin Karma bölgesinde, hükümet tarafından işletilen Central Coalfields Limited'e ait madende meydana geldi.

Yetkililer, kurtarma operasyonu yürütmek üzere bölgeye ekip gönderdi.

Haberlere göre, maden duvarı 10'dan fazla köylünün yasadışı kömür madenciliği yaptığı sırada çöktü.

Yerel polis memuru, "Olay yerinden 4 cansız beden çıkarıldı. Ancak köylüler, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan 3'ünü alıp götürdü" dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.