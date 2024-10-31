Jiguan Dağı'nın Sonbahar Güzelliği

SHAHE, 31 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bulunan Jiguan Dağı'nın sonbahar manzarası görülüyor, 30 Ekim 2024.
Jiguan Dağı, en güzel manzaralara ev sahipliği yaptığı sonbahar aylarında birçok turisti kendine çekiyor. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
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