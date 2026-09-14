Jilin Üniversitesi'ndeki laboratuvar antik yazıları yapay zeka ile canlandırıyor - Son Dakika
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Jilin Üniversitesi'ndeki laboratuvar antik yazıları yapay zeka ile canlandırıyor

Jilin Üniversitesi\'ndeki laboratuvar antik yazıları yapay zeka ile canlandırıyor
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Çin'in Jilin eyaletindeki Jilin Üniversitesi, 2023'te kurduğu Antik Çin Yazısı, Kültürel Eserler ve Yapay Zeka Ana Laboratuvarı'nda farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiriyor. Laboratuvar, kehanet kemiklerinden Qin ve Han hanedanlıkları yazılarına uzanan belgeleri yapay zeka desteğiyle sınıflandırıp arşivliyor.

CHANGCHUN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan Jilin Üniversitesi, Antik Çin Yazısı, Kültürel Eserler ve Yapay Zeka Ana Laboratuvarı'yla paleografi, arkeoloji, tarih ve yapay zeka alanlarında çalışan araştırmacıları bir araya getiriyor.

2023 yılında kurulan laboratuvarda kehanet kemikleri, bronz yazıtlar, Savaşan Devletler Dönemi'ne ait yazılar ile Qin ve Han hanedanlıkları dönemine ait yazıları temel araştırma konuları olarak öne çıkıyor. Yazı ve kültür varlıklarını sistematik şekilde sınıflandırıp arşivleyen laboratuvar, çalışmalarında yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

Laboratuvar Direktörü Li Chuntao, "Yapay zeka aracılığıyla geçmiş ile bugün arasında köprü kurmak, gelişmiş akıllı sistemler sayesinde antik karakterlere yönelik araştırmaları hızlandırmak ve asırlardır uykuda olan kadim kitap ve belgeleri yeniden canlandırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jilin Üniversitesi'ndeki laboratuvar antik yazıları yapay zeka ile canlandırıyor - Son Dakika

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