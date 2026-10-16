Jinack Kajata'dan açılan tekne Gambiya açıklarında battı, 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jinack Kajata'dan açılan tekne Gambiya açıklarında battı, 12 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya Kızılhaç Derneği, Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan teknenin Gambiya açıklarında battığını ve 12 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Jinack Kajata'dan açılan teknedeki kaybolan kişi sayısı netleşmedi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gambiya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya Kızılhaç Derneğinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmenlerin sık kullandığı hareket noktalarından biri olan Jinack Kajata köyünden açılan teknenin, Atlantik Okyanusu'nda Gambiya açıklarında battığı belirtildi.

Açıklamada, teknedeki 12 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Kaybolan kişi sayısının henüz netlik kazanmadığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlatıldı.

Jinack Kajata açıklarında Aralık 2025'te meydana gelen başka bir tekne kazasında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA
Kanarya Adalarıİnsan HaklarıGambiyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı 5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
İstanbul’un yanı başına kış geldi Bu görüntüler az önce çekildi İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:12:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Jinack Kajata'dan açılan tekne Gambiya açıklarında battı, 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei