Jiuzhaigou Ulusal Parkı, deprem sonrası restore edilerek eski ihtişamını kazandı - Son Dakika
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Jiuzhaigou Ulusal Parkı, deprem sonrası restore edilerek eski ihtişamını kazandı

Jiuzhaigou Ulusal Parkı, deprem sonrası restore edilerek eski ihtişamını kazandı

Chengdu Teknoloji Üniversitesi'nden profesör Pei Xiangjun liderliğindeki bir ekip, Jiuzhaigou Ulusal Parkı'nda deprem sonrası koruma ve restorasyon çalışmaları yürüterek parkın eski ihtişamını geri kazandırdı.

23.04.2024 16:45
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CHENGDU, 23 Nisan (Xinhua) -- Muhteşem şelaleleri, yemyeşil ormanları ve dingin plato gölleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Jiuzhaigou Ulusal Parkı, 8 Ağustos 2017'de 7,0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

Chengdu Teknoloji Üniversitesi'nden profesör Pei Xiangjun liderliğindeki bir ekip, depremin ardından ulusal miras bölgesinde koruma ve restorasyon çalışmaları yürütmeye başladı. Yıllarca devam eden deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları neticesinde, Jiuzhaigou Ulusal Parkı yaralarını sararak eski ihtişamını geri kazandı.

Kaynak: Xinhua

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