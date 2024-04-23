Jiuzhaigou Ulusal Parkı, deprem sonrası restore edilerek eski ihtişamını kazandı

Güncel

CHENGDU, 23 Nisan (Xinhua) -- Muhteşem şelaleleri, yemyeşil ormanları ve dingin plato gölleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Jiuzhaigou Ulusal Parkı, 8 Ağustos 2017'de 7,0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

Chengdu Teknoloji Üniversitesi'nden profesör Pei Xiangjun liderliğindeki bir ekip, depremin ardından ulusal miras bölgesinde koruma ve restorasyon çalışmaları yürütmeye başladı. Yıllarca devam eden deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları neticesinde, Jiuzhaigou Ulusal Parkı yaralarını sararak eski ihtişamını geri kazandı.