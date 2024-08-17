Johannesburg Belediye Başkanlığına ANC'den yeni atama - Son Dakika
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Johannesburg Belediye Başkanlığına ANC'den yeni atama

Güney Afrika'nın en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına ANC'den Dada Morero getirildi. Morero, Al Jama'ah partisinin istifası sonrası yapılan oylamada seçildi.

17.08.2024 01:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ticaret, ekonomi ve nüfus açısından en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) Dada Morero getirildi.

Müslüman azınlığın partisi Al Jama'ah'tan Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda'nın görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, ANC'nin adayı Morero belediye başkanı seçildi.

Bu oylamada muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) tarafından da desteklenen Morero'nun tek rakibi, ANC'nin iktidar ortağı Demokratik İttifakın (DA) adayı Belinda Kayser-Echeozonjoku oldu.

Böylece, Johannesburg Belediye Başkanlığı koltuğu, 2021 yerel seçimlerinden bu yana beşinci kez el değiştirmiş oldu.

2021 seçimlerinde hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması üzerine kurulan koalisyonun desteğiyle, Johannesburg'un ilk siyahi kadın belediye başkanı seçilen DA'lı Mpho Phalatse, 30 Eylül 2022'de gensoruyla görevden alınmıştı.

Belediye meclisi tarafından Phalatse'nin yerine seçilen ANC'li Dada Morero ise Johannesburg Yüksek Mahkemesinin Phalatse'yi göreve iade etmesi sebebiyle bu pozisyonda ancak 25 gün kalabilmişti.

Phalatse'nin tam 3 ay süren ikinci dönemi, 26 Ocak 2023'te bir başka gensoru önergesiyle görevden alınmasıyla son bulunca, ANC ve EFF'in de desteğiyle Al Jama'ah adayı Thapelo Amad göreve getirilmişti.

Amad'ın 3 aya yakın sürdürdüğü görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelen aynı partiden Gwamanda, ANC ve EFF'in baskıları sonucu 13 Ağustos'ta istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Johannesburg Belediye Başkanlığına ANC'den yeni atama - Son Dakika

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