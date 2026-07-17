Joshie Man İstanbul'da Kek Dağıtacak - Son Dakika
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Joshie Man İstanbul'da Kek Dağıtacak

17.07.2026 09:25
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Joshua Harris, nefret eylemlerine karşı 10 gün boyunca camilerde kek dağıtarak destek verecek.

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), bu kampanyasını 10 gün boyunca İstanbul'daki camilerde sürdürecek.

İngiltere'de geçen yıl aşırı sağ görüşlü bir kişinin Peterborough kentindeki camide gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilere giderek kek dağıtmaya başlayan Joshua ve babası Dan Harris, bugün başlayacak İstanbul programı öncesi Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda AA muhabirine konuştu.

Türkiye'de 10 gün sürecek bir tur için İngiltere'den ayrıldıklarını söyleyen Dan Harris, "Türkiye, Joshie Man'e sürekli sevgisini gösteriyor. Türkiye ve İngiltere'de eşit sayıda takipçimiz var. Bunun nedenini bilmiyorum ama Türkler, İngiltere'de İslam karşıtı nefrete karşı yürüttüğümüz 'Nefret etme, kek yap' kampanyamızın simge toplumlarından biri haline geldi. Joshie Man de bundan büyük heyecan duyuyor." diye konuştu.

İstanbul'da dünyanın en güzel camilerinden bazılarının bulunduğunu vurgulayan Harris, 17-27 Temmuz'da aralarında Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camisi ve Çamlıca Camisi gibi ibadethaneleri gezerek kek dağıtacaklarını anlattı.

Ulaştırmadan konaklamaya her adımda gönüllüler var

Harris, İstanbul Müftülüğünün cami ziyaretlerine ve kampanyaya destek verdiğini belirterek çok sayıda Türk gönüllünün de kampanyanın farklı alanlarında yer aldığının altını çizdi.

Yaklaşık 100 Türk'ün gönüllü olarak cami ziyaretlerini, konaklamayı, restoranları ve ulaştırmayı ayarladığını aktaran Harris, "Bu durum bize gösterilen sevgiye işaret ediyor." dedi.

İstanbul'da geçirecekleri süre boyunca kendilerine bir Türk tarafından verilen evde kalacaklarını, havalimanı transferlerinde ve cami ziyaretlerinde başka bir Türk'ün aracıyla seyahat edeceklerini anlatan Harris, cami ziyaretlerinin planlamasını ise başka bir gönüllünün müftülüğü ziyaret ederek ayarladığını ifade etti.

Nefrete karşı kek dağıtarak Müslümanlara destek veren Joshie Man, bugün Sultanahmet ve Ayasofya'yı, 18 Temmuz'da Süleymaniye ve Şehzade Camisi'ni, 19 Temmuz'da Fatih Camisi'ni, 20 Temmuz'da Çamlıca ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ni, 21 Temmuz'da Taksim Camisi'ni, 24 Temmuz'da ise Ortaköy Camisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'ni ziyaret edecek.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdiği desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba-oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Joshie Man İstanbul'da Kek Dağıtacak - Son Dakika

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