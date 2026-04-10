Justin Timberlake ve Jessica Biel Ayrılığın Eşiğinde: 'Ya Büyü Ya da Evi Terk Et'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü çift Justin Timberlake ve Jessica Biel, boşanma dedikodalarıyla gündeme geldi. Timberlake'in alkollü araç kullanırken yakalanmasının ardından çift arasında ciddi gerilim yaşanıyor. Biel'in kocasına yaptığı 'Ya büyü ya da evi terk et' uyarısı dikkat çekiyor.

Bir zamanların ünlü çifti Justin Timberlake ve Jessica Biel, son zamanlarda ayrılık dedikoduları ve boşanma haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Daha önce ihanet söylentileriyle magazin gündemine yerleşen çift, evliliklerini kurtarmakta zorlanıyor.

Justin Timberlake'in alkollü araç kullanırken yakalanmasının görüntüleri yayınlandıktan sonra özür dilemek yerine mağdur rolü oynaması, karısı Jessica Biel'i çileden çıkardı. Kocasının yıllardır bu tür sorunlarla gündeme gelmesinden bıkan Biel, ona son uyarıyı yaptı. İddialara göre 45 yaşındaki şarkıcı ve 44 yaşındaki oyuncu eşi ayrılığın eşiğine geldi.

Timberlake'in alkollü araç kullanımı olayında, suçlama normal bir trafik suçuna indirildi, ancak bu durum iki oğlu olan çift arasında büyük gerilime yol açtı. Yakın çevre, Timberlake'in sorumluluk almak yerine mağdur edildiğini söylediğini ve bu davranışın çocukça olduğunu belirtti.

Jessica Biel'in kocasına 'Ya büyü ya da evi terk et' diye son uyarı yaptığı iddia edildi. Bu kriz, çiftin evliliğindeki ilk sarsıntı değil; Timberlake 2019'da karısını aldatırken yakalanmış ve kamuoyu önünde özür dilemişti. Bu skandalın ardından çiftin ikinci çocuğunu yaparak evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları söyleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Justin Timberlake, Jessica Biel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:52:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.