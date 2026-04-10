Justin Timberlake ve Jessica Biel Ayrılığın Eşiğinde: 'Ya Büyü Ya da Evi Terk Et'

Bir zamanların ünlü çifti Justin Timberlake ve Jessica Biel, son zamanlarda ayrılık dedikoduları ve boşanma haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Daha önce ihanet söylentileriyle magazin gündemine yerleşen çift, evliliklerini kurtarmakta zorlanıyor.

Justin Timberlake'in alkollü araç kullanırken yakalanmasının görüntüleri yayınlandıktan sonra özür dilemek yerine mağdur rolü oynaması, karısı Jessica Biel'i çileden çıkardı. Kocasının yıllardır bu tür sorunlarla gündeme gelmesinden bıkan Biel, ona son uyarıyı yaptı. İddialara göre 45 yaşındaki şarkıcı ve 44 yaşındaki oyuncu eşi ayrılığın eşiğine geldi.

Timberlake'in alkollü araç kullanımı olayında, suçlama normal bir trafik suçuna indirildi, ancak bu durum iki oğlu olan çift arasında büyük gerilime yol açtı. Yakın çevre, Timberlake'in sorumluluk almak yerine mağdur edildiğini söylediğini ve bu davranışın çocukça olduğunu belirtti.

Jessica Biel'in kocasına 'Ya büyü ya da evi terk et' diye son uyarı yaptığı iddia edildi. Bu kriz, çiftin evliliğindeki ilk sarsıntı değil; Timberlake 2019'da karısını aldatırken yakalanmış ve kamuoyu önünde özür dilemişti. Bu skandalın ardından çiftin ikinci çocuğunu yaparak evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları söyleniyor.