KAAN Uçağı'nın P1 Prototipi Testleri Başarıyla Gerçekleşti
TUSAŞ, KAAN muharip uçağının P1 prototipi ile yer testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
(ANKARA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın P1 prototipiyle yapılan yer testlerine ait görüntüler paylaşıldı.
TUSAŞ, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın yeni P1 prototipiyle yapılan yer testlerine ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. P1'in ilk taksi testini başarıyla geçtiği görüldü.
KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde yapmıştı. İlk uçuş testi başarıyla tamamlanmıştı.
Kaynak: ANKA
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