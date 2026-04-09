Kabahasanoğlu Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, bazı okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kabahasanoğlu, İhsan Karadeniz İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaretinde okul müdürü İsmail Kurt'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Bu sene LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Kabahasanoğlu, daha sonra Of Fen Lisesi ve Cumapazarı Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, bu okullarda da farklı projelerde yer alan öğretmenlere başarı belgelerini sunarak tebrik etti.