Kabak Çekirdeği Tarla Günü Düzenlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde, çerezlik kabak çekirdeğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

Bölgede yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen "Mertbey" ve "Aday" kabak çeşitleri incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı teknik personeli tarafından katılımcılara çeşitlerin gelişimi, verim ve kalite özellikleri hakkında bilgi verildi.

Çerezlik kabak üretiminde yöreye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasının ve üreticilerin alternatif ürünlerle buluşturulmasının hedeflendiği program, çiftçilerin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla tamamlandı.