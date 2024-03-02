Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'nda Hat Revizyonu Nedeniyle Sefer Saatlerinde Düzenleme

Emekli Astsubaylar İzmir'de Hakları İçin Mücadele Ediyor

Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.