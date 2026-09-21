Kabataş'ta taksi şoförüne kesici aletle tehdit savuran motosiklet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kabataş'ta taksi şoförüne kesici aletle tehdit savuran motosiklet sürücüsü tutuklandı

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Kabataş\'ta taksi şoförüne kesici aletle tehdit savuran motosiklet sürücüsü tutuklandı
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Kabataş'ta bir ticari taksi şoförünü kesici aletle tehdit eden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tekme atarak araca zarar verdi. Şoförün şikayetiyle harekete geçen polis şüpheliyi yakaladı; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEYOĞLU Kabataş'ta trafikte tartıştığı ticari taksinin şoförünü elindeki kesici aletle tehdit eden motosiklet sürücüsü, tekme attığı araca zarar verdi. Taksi şoförünün şikayeti üzerine Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç.'yi (18) yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat saat 01.35 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yönünden Kabataş'a giden 34 TDV 83 plakalı taksi şoförü Can Ç. (30) ile 34 NFC 020 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ahmet Efe Ç., elindeki kesici aletle taksinin yanına gelerek sürücüye küfür edip tehditte bulundu. Şüpheli daha sonra taksiye tekme attı.

'GİT BUNLARI KAPORTACIYA YAPTIR'

Yaşananlar araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçtaki kadının polisi aradığını söylemesi üzerine Ahmet Efe Ç.'nin, 'Polisi çağır' dediği anlar görülüyor. Şüphelinin, 'Bak beni tahrik etme' sözlerinin ardından taksiye vurduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. Araçtaki kadının, 'Abicim hepsi kayıt içinde' sözlerine Ahmet Efe Ç., 'İstediğini çek, hiç fark etmez. Çek dostum ne olacak. Git şimdi bunları kaportacıya yaptır tamam mı. Git bunları kaportacıya yaptır' diye karşılık verdiği anmlar da görüntülerde görülüyor. Şüpheli daha sonra araca yeniden vuruyor.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Taksi şoförü Can Ç., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletin plakası üzerinden yaptığı çalışmada sürücünün Ahmet Efe Ç. olduğunu belirledi. Emniyete 2 geliş kaydı olduğu belirlenen Ahmet Efe Ç., ekipler tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Efe Ç., 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Motosiklet3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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