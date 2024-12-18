Kablo Hırsızı Tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde adliye lojmanı inşaatından kablo çalan hırsız tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Adalet Mahallesi'ndeki adliye lojmanı inşaatından farklı tarihlerde yaklaşık 25 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirledikleri şüpheli B.K'yi (34) adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kabloyu satın aldığı tespit edilen E.İ. (43) hakkında ise "suç eşyasını satın alma" suçundan işlem yapıldı.
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