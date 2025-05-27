Kaçak Büyükbaş Havyan Getiren Besiciye Cezası

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 105 bin lira ceza verildi.

Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Saray Otoban Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimde, bir kamyonda 9 büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İncelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

El konulan 9 büyükbaş kesilerek imha edildi.

Hayvanların sahibine 105 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişi yasak"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu anımsatıldı.

Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşe belli olmayan hayvanları gören, duyan, bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın."