Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti çevresindeki SİT alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında, 26 Mayıs'ta düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde, Magnesia Antik Kenti Gümüşdağı çevresindeki SİT alanında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Yapılan baskında M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre halata el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.