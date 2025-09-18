Kaçak Kazı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent beldesi yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramada bulunan 2 yılan kamera ile kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
