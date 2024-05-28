Kapaklı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde bir bağ evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ev sahibini kazı yaparken yakaladı.
Şüpheli gözaltına alındı.
-Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 13 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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