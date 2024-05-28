Kapaklı'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kapaklı'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kapaklı\'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kapaklı ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ev sahibi kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

28.05.2024 09:28
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Kapaklı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde bir bağ evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ev sahibini kazı yaparken yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

-Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 13 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kapaklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapaklı'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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