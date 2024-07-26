Kaçak kazı yapanlar tarihi kiliseyi tahrip etti - Son Dakika
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Kaçak kazı yapanlar tarihi kiliseyi tahrip etti

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Saint Thomes Manastırı (Altınsaç Kilisesi), defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin kubbesini taşıyan sütunlar delinerek yapıya zarar verildi.

26.07.2024 00:33
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Kaçak kazı yapanlar tarihi kiliseyi tahrip etti

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Saint Thomes Manastırı (Altınsaç Kilisesi), defineciler tarafından tahrip edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 700 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Saint Thomes Manastırı (Altınsaç Kilisesi) yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edilen Saint Thomes Manastırı Van'a 75, Gevaş'a ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Van Gölü'nün el değmemiş koylarında yer alan Saint Thomes Manastırı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

"Kaçak defineciler kilisenin kubbesini taşıyan sütunları deldi"

Tarihi yapılar zaman zaman doğa olaylarına yenik düşerken, bazen de defineciler tarafından tahrip ediliyor. Defineciler tarafından tahrip edilen kilise, yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Altınsaç koylarını ziyaret eden gazeteci Ziya Türk, "Şu anda Altınsaç Kilisesi'ndeyiz. Kiliseyi ziyaret etmek istedik. Geldik gördük ki öncelikle içerisi ahır olarak kullanılıyor. Yöre halı dışarısı sıcak ayda yağmurlu olduğunda hayvanlarını burada barındırıyor. Ama onun ötesinde daha içler acısı olan bir yer var. Kilisenin dışında ve içinde kaçak defineciler tarafından bir takım kazı yapılmış. Duvarlarda ve yerlerde yapılmış ama en ilginci de kilisenin taşıyıcı kolonunu delmişler. Kolan içerisindeki delikten iki elim bir birine kavuşuyor. Kolonu delmişler ve binanın yapısına bu anlamda zarar vermişler. Burası sıradan bir kilise değil. Ermeniler için önemli bir tarihi eser, önemli bir yapıt. Tam kesin bilinememekle birlikte yaklaşık 600 - 700 yıl önce Aziz Thomas'ın kıymetli eşyalarının saklanmak üzere Başrahip Kirakos yaptırılmış. Ermeni inancı açısından önemli. Buranın restore edilmesi gerekir mutlaka. Bölgedeki tarihi eserlerin düşmanları definecilerdir, hazine avcılarıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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