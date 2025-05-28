Kaçak Midye Taşımaya 100 Bin Lira Ceza

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kaçak midye taşıyan kamyonet sürücüsüne 51 bin 26 lira, midyeleri avlayan şüpheliye ise 37 bin 770 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Aramalarda, 2 ton 900 kilo kara kıllı midye ele geçirildi. Midyeleri avlayan şüpheliye, 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Kamyonet sürücüsüne ise trafik ekiplerince fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi. Midyeler de denize bırakıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,