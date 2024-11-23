Kaçak Rhesus Maymunu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda - Son Dakika
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Kaçak Rhesus Maymunu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda

Kaçak Rhesus Maymunu Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda

Antalya'da ele geçirilen rhesus maymunu, doğal yaşam parkında rehabilitasyondan sonra ziyarete açıldı.

23.11.2024 12:51
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Antalya'da evdeki küçük bir kafeste bulunarak el konulan rhesus cinsi maymun, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki sağlık kontrolü ve rehabilitasyon sürecinin ardından kendisine uygun yaşam koşulları altında ziyaret edilmeye başlandı.

Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en hayvanat bahçelerinden birisi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla ülkeye sokulan ve kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan yabani hayvanlar için de güvenli adres oluyor.

Hayvanlar için "yediemin" görevi üstlenen Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın bu anlamdaki son sakini rhesus cinsi maymun oldu.

Polis ekiplerinin "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde düzenlediği bir operasyonda 1 metrekarelik küçük bir kafeste bulduğu rhesus cinsi maymuna, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce el konuldu.

Hayvanı kaçak yollarla Türkiye'ye getirdiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanırken rhesus cinsi maymun da Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Burada yapılan sağlık kontrolü ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından maymun, kendisi için özel yaşam koşullarının bulunduğu geniş bir kafese konuldu.

Yaptığı sevimli hareketlerle doğal yaşam parkının gözdesi haline gelen maymunun, özellikle meyve ve kabuklu yemiş yemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor.

Bir süre sonra sürüyle yaşamaya başlayacak

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanın 3 yaşında erkek bir maymun olduğunu söyledi.

Arsun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında yurt dışından kaçak yollarla getirilen ya da evlerde beslenmesi yasak olan hayvanları, el konulması halinde koruma altında tuttuklarını belirtti.

Maymunun çok kötü şartlar altında bulunduğunu dile getiren Arsun, "Hayvan küçük bir kafeste yaşamış. Belli koşullarda çalıştırılmaya, dilendirilmeye zorlanmış olabilir. Güvenli yuvasında, parkımızdaki geniş bir alanda şu an tek başına kalıyor. Bir süre sonra yan kafesteki aynı cinsteki maymun sürüsüne adaptasyon sağlayacak. Ardından da sürünün içerisine salacağız. O sürüdeki maymunlar da aynı şekilde kaçak yollarla getirilip evlerde tutulan hayvanlardı." dedi.

Arsun, daha önce de timsah, yılan, çeşitli maymun cinsleri, şahin ve kartal gibi yırtıcı kuşların evlerde bulunup doğal yaşam parkına getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaçak Rhesus Maymunu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda - Son Dakika

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