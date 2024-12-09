Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 58 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine T.E'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 58 bin 600 makaron ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Dirik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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