Kaçan Şüpheli Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaçan Şüpheli Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti

18.06.2026 12:35
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Mersin'de şoförü darbeden şüpheli, kaçarken minibüsle kaza yaparak yaşamını yitirdi.

1) ŞOFÖRÜNÜ DARBEDİP GASBETTİĞİ MİNİBÜSLE KAZA YAPAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ

MERSİN'in Silifke ilçesinde şüpheli Enes Can Özata, içinde yolcuların bulunduğu minibüste tartıştığı şoförü darbettikten sonra direksiyona geçip araçla kaçtı. Bir süre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Özata, aracın şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Taşucu Minibüsçüler Kooperatifi'ne ait 33 C 8002 plakalı yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata, şoför Furkan Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmaya yolcuların da katılmasıyla arbede çıktı. Arbedede Özata, şoför Gök ile bir yolcuyu darbetti. Şoför ile yolcuların araçtan inmesinin ardından Özata, direksiyon başına geçip araçla kaçtı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İki araca çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilerleyen Özata'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçip şarampole düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde şüpheli Enes Can Özata'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özata'nın cansız bedeni, otopsinin ardından morga kaldırıldı. Şüphelinin, dün aynı minibüste başka bir yolcuyla tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Kaza, Olay, Suç, Son Dakika

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