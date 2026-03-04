Kacır, EBRD Başkanı ile Görüştü

(ANKARA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiği bildirildi. Bakanlığın görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

