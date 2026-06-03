KADEM Siirt Temsilciliği Açıldı - Son Dakika
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KADEM Siirt Temsilciliği Açıldı

KADEM Siirt Temsilciliği Açıldı
03.06.2026 20:42
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KADEM, Siirt'te 58. il temsilciliğini açarak kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyi hedefliyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Siirt İl Temsilciliği, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katıldığı törenle açıldı.

Kooperatif Mahallesi Kurtalan Caddesi'ndeki temsilcilik binasının açılışında konuşan Canan Sarı, vakfın 58. il temsilciliğini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"KADEM olarak kadınların şiddete maruz kalmadan, haksızlığa uğramadan, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz." diyen Sarı, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken özellikle kamu spotlarıyla şiddete karşı kampanyalar düzenliyoruz. Toplumumuzda kadına yönelik şiddet konusunda önemli bir bilinç oluştuğunun farkındayız. Uygulamalara baktığımızda, KADES gibi başvuruları değerlendirdiğimizde artık bu konuda önemli bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz."

Sarı, bundan sonraki çalışmaları Siirtli kadınlarla yürütecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitim çalışmalarıyla sahada güven toplumunun inşasına katkı sunuyoruz. Şiddetin anatomisi eğitimleriyle şiddetin psikolojik, hukuki ve dini boyutlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Akademik çalışmalarımızla da kadın literatürüne katkı sunmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası zirve, panel ve konferanslarla çalışmalarımızı akademik yönden destekliyoruz. Bunun yanında uluslararası çalışmalarımız da bizim için çok kıymetli. Özellikle Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunda her yıl 8 Mart dolayısıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sesini uluslararası alanda duyurmaya gayret ediyoruz."

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve KADEM üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM Siirt Temsilciliği Açıldı - Son Dakika

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