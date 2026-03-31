Kader Atlı, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın Başkanı Oldu

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasının yeni başkanı Kader Atlı oldu.
Atatürk Stadyumu Futbol Hakemleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 3 aday yarıştı.
Adaylardan Kader Atlı 580 delegenin oyunu aldı. Mehmet Kayışdikici 234, Hatice Korkmaz ise 22 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.
Atlı odayı birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini söyledi.
