Kader Güzel, Oltu'da 30 yıllık kaynakçılık tecrübesiyle kadınlara örnek olmak istiyor - Son Dakika
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Kader Güzel, Oltu'da 30 yıllık kaynakçılık tecrübesiyle kadınlara örnek olmak istiyor

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Kader Güzel, Oltu\'da 30 yıllık kaynakçılık tecrübesiyle kadınlara örnek olmak istiyor
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15 yaşında başladığı kaynakçılığı yaklaşık 30 yıl Ankara'da sürdüren 44 yaşındaki Kader Güzel, memleketi Oltu'ya döndü. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin tavsiyesiyle Ahmet Mercan'ın iş yerinde çalışan Güzel, kadınlara örnek olmak ve kızların bir meslek edinmesini istiyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Kader Güzel (44), 15 yaşında başladığı kaynakçılık mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürüyor. Yıllarca Ankara'da çalışan Güzel, geri döndüğü memleketinde de mesleğini aşkla yapıyor.

Çocuk yaşta gittiği Ankara'daki ağabeyinin yanında kaynakçılık mesleğine başlayan Kader Güzel, yıllar içerisinde ustalaştı. 15 yaşında öğrendiği kaynakçılığı yaklaşık 30 yıl süreyle Ankara'da yapan Kader Güzel, eşinden ayrıldıktan sonra babaocağı Erzurum'un Oltu ilçesine döndü. Memleketinde görüştüğü Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin, kaynakçılık mesleğini baba ocağında sürdürmesini istediği Kader Güzel, organize sanayi bölgesinde iş yeri bulunan Ahmet Mercan'la görüşerek anlaştı. Mercan'ın iş yerinde çalışmaya başlayan Kader Güzel, kısa sürede bilgisi ve tecrübesiyle farkını hissettirdi.

'KIZLARIMIZIN BİR MESLEĞİ OLSUN'

Ankara'da geçen 30 yıllık meslek hayatının ardından Oltu'da çalışmayı sürdüren Kader Güzel, "Oltu Belediye Başkanımız Adem Çelebi'nin tavsiyesi üzerine görüştüğüm Ahmet Mercan, bana iş yerini açtı. Bana destek oldu. Her mesleğin olduğu gibi kaynakçılığın da zorlukları var ama severek yaptıktan sonra her meslek kolaylaşır. Ben de mesleğimi severek yapıyorum. İnşallah memleketimdeki kadınlara örnek olurum. Kızlarımızın bileğine bir altın bilezik takabilmeyi amaçlıyorum. Umarım öğrenmek isteyenler gelir. 'Dünyanın kuyruğu uzun' derler kimin başına neler geleceği bilinmez. Kızlarımızın bir mesleği olsun. Kadınlar her işi yapabilir. Ben buna inanıyorum" dedi.

'NE KADAR TECRÜBELİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

İş yeri sahibi Ahmet Mercan ise Kader Güzel'in işe başvurduğu ilk dönemde tereddüt yaşadıklarını söyledi. Mercan, "Kader Hanım, işe başladığında açıkçası bu işi yapıp, yapamayacağı konusunda tereddütlerimiz vardı. Ancak çalışmaya başladıktan sonra ne kadar tecrübeli bir kaynakçı olduğunu gördük. Şimdi kendisinden son derece memnunuz" diye konuştu. İş yerinde Güzel ile birlikte çalışan diğer ustalar da Güzel'in mesleki tecrübesinden yararlandıklarını belirterek, aynı çalışma ortamında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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