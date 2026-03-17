KADES Bilgilendirmesi Divanlı Köyü\'nde

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Divanlı köyünde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Divanlı köyüne giden ekipler, evleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.
Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.
