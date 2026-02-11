Kadıköy Belediyesi, Eloge Markasını İkinci Kez Aldı

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'na (ELoGE) ikinci defa layık görüldü.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence), iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden ve bu anlayışı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen bir marka olarak öne çıkıyor. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen marka, 12 iyi yönetişim ilkesine dayanarak, kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlıyor. 2024 yılında bu markayı almaya layık görülen Kadıköy Belediyesi, markayı ikinci kez kazandı.

16 belediye listeye girdi

ELoGE 2025 sonuçları, 10 Şubat'ta Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen törende açıklandı. Süreç, Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde; Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Özyeğin Üniversitesi'nin katılımıyla oluşturulan Ulusal Platform tarafından yürütüldü.

Başvurular, Avrupa Konseyi'nin belirlediği iyi yönetişim kriterleri çerçevesinde; deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, etik yönetim ve sürdürülebilirlik gibi temel ilkeler esas alındı.

Bu yıl Türkiye genelinde 6 büyükşehir ve 10 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediye ELoGE Markası'nı kullanım hakkı kazandı. 2026 yılı için markayı kullanma hakkını elde eden diğer belediyeler; Avcılar, Adana, Ankara, Bağcılar, Bakırköy, Balıkesir, Bornova, Eskişehir, Etimesgut, Fatih, Gaziantep, Manisa, Odunpazarı, Sultanbeyli, Tepebaşı oldu.

ELoGE nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE - European Label of Governance Excellence), yerel yönetimlerde iyi yönetişimde 12 ilkeye uygun hareket eden ve bu ilkeleri sürekli geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen bir prestij markası. Bu ilkeler, şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik ve kapsayıcılık gibi yönetişimde kaliteyi artıran unsurları kapsıyor. Bu marka, yerel yönetimlerin uluslararası ölçekte tanınırlığını artırırken, aynı zamanda vatandaşlarla güçlü bir güven ilişkisi kurulmasına da katkıda bulunuyor.