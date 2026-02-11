Kadıköy Belediyesi, Eloge Markasını İkinci Kez Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy Belediyesi, Eloge Markasını İkinci Kez Aldı

11.02.2026 16:13  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü ikinci kez almaya hak kazandı. Bu marka, iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden belediyelere veriliyor.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'na (ELoGE) ikinci defa layık görüldü.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence), iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden ve bu anlayışı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen bir marka olarak öne çıkıyor. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen marka, 12 iyi yönetişim ilkesine dayanarak, kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlıyor. 2024 yılında bu markayı almaya layık görülen Kadıköy Belediyesi, markayı ikinci kez kazandı.

16 belediye listeye girdi

ELoGE 2025 sonuçları, 10 Şubat'ta Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen törende açıklandı. Süreç, Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde; Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Özyeğin Üniversitesi'nin katılımıyla oluşturulan Ulusal Platform tarafından yürütüldü.

Başvurular, Avrupa Konseyi'nin belirlediği iyi yönetişim kriterleri çerçevesinde; deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, etik yönetim ve sürdürülebilirlik gibi temel ilkeler esas alındı.

Bu yıl Türkiye genelinde 6 büyükşehir ve 10 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediye ELoGE Markası'nı kullanım hakkı kazandı. 2026 yılı için markayı kullanma hakkını elde eden diğer belediyeler; Avcılar, Adana, Ankara, Bağcılar, Bakırköy, Balıkesir, Bornova, Eskişehir, Etimesgut, Fatih, Gaziantep, Manisa, Odunpazarı, Sultanbeyli, Tepebaşı oldu.

ELoGE nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE - European Label of Governance Excellence), yerel yönetimlerde iyi yönetişimde 12 ilkeye uygun hareket eden ve bu ilkeleri sürekli geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen bir prestij markası. Bu ilkeler, şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik ve kapsayıcılık gibi yönetişimde kaliteyi artıran unsurları kapsıyor. Bu marka, yerel yönetimlerin uluslararası ölçekte tanınırlığını artırırken, aynı zamanda vatandaşlarla güçlü bir güven ilişkisi kurulmasına da katkıda bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi, Eloge Markasını İkinci Kez Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:53:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi, Eloge Markasını İkinci Kez Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.