Kadıköy Belediyesi, İstanbul'un en büyük kamusal sanat merkezini inşa ediyor

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, ilçeye yeni bir soluk katacak sanat merkezini Koşuyolu Mahallesi'nde inşa etmeye başladı. Merkezde çok amaçlı salonlar, atölyeler ve dijital sanat müzesi yer alacak. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük kamusal sanat merkezini inşa edeceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi, geçen yıllarda yapımına başlanan ancak çalışmaların durduğu Koşuyolu Mahallesi'ndeki tesisin inşa çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 bin metrekarelik inşaat alanı için yeniden plan çalışmaları yapıldı ve tesisin sanat merkezi yapılmasına karar verildi. Merkezde çok amaçlı ana salon, tiyatro bölümü, prova odaları, müzik platformu, canlı performans salonları, yetişkin sanat merkezi, edebiyat atölyesi, oyunculuk atölyesi, modern dans atölyesi, çocuk sanat merkezi, İDEA ve dijital sanat müzesi yer alacak.

Gönüllü Hizmet Vakfı ile iş birliği

Kadıköy Belediyesi'nin hem ilçeye hem de İstanbul'a kazandıracağı bu sanat merkezinin yapımında İnal Aydınoğlu'nun Onursal Başkanı olduğu Gönüllü Hizmet Vakfı ile iş birliği de yapılacak. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı Can Aydınoğlu, söz konusu iş birliği için 28 Ağustos Çarşamba günü protokol imzaladı.

"Üst seviyeye taşınacak"

Başkan Kösedağı, İnal Aydınoğlu ve Can Aydınoğlu imza töreninin ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kadıköy'e yeni bir sanat merkezi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Kösedağı, "Yaptığımız plan değişiklikleri ile Kadıköy'de bu bölgede bir kültür merkezi ihtiyacı olduğunu düşündük. Güzel bir planlama ile yıllardır atıl kalan bu binamızın kaba inşaatını Sayın İnal Aydınoğlu'nun Gönüllü Hizmet Vakfı üstlendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediyesi olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük kamusal sanat merkezini inşa edeceğiz" diye konuştu.

Gönüllü Hizmet Vakfı kurucusu ve Onursal Başkanı İnal Aydınoğlu da "Değerli Başkan'ım çok güzel bir olanak yarattı. Biz de bu olanağı değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en geniş kapsamlı sanat merkezi Kadıköy'de yapılacak. Bizim küçük bir bölümünü yapacağımız ama ilk adımını atacağımız kutsal bir değer ve kutsal bir bina olacak. İşbirliğimizin Kadıköy'e mutluluklar, sevinçler getirmesini ve sanat yolunda yürüyecek güzel insanlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.