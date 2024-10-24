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Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı!

Kadıköy Belediyesi\'nde Grev Kararı!

Kadıköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası grev kararı aldı.

24.10.2024 20:47
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Kadıköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine aralarında Ataşehir, Maltepe ve Kartal belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ile sendikanın diğer şubelerinin üyeleri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı.

İşçiler, burada slogan atıp, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yöneticisi Semra Çelebi, grev kararı asılmadan önce yaptığı açıklamada, belediyeyle uzun bir süredir yürüttükleri görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Çelebi, 4 ayı aşkın bir süredir Kadıköy Belediyesi ve iştiraki Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği San.Tic. Anonim Şirketi (KASDAŞ) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Ancak ağır vergi yükleri ve yüksek enflasyon karşısında belimizin iyice büküldüğü bir dönemde, bizlere komik bile denemeyecek bir ücret teklifiyle geldikleri için artık bu mücadelemizi, meydanlara taşıyoruz. Kadıköy Belediyesi işçileri kirasını ödeyemiyor. Öğle yemeğini lokantada yiyemiyor. Yüksek kiralar nedeniyle, Kadıköy Belediyesi işçileri artık Kadıköy'de yaşamıyor." diye konuştu.

Yerel seçimden önce belediye işçilerine verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunan Çelebi, "Yerel seçim öncesi Kadıköy'de belediye emekçilerinin ücretlerinin iyileştirileceğine dair söz verenler, kazandıktan sonra bu sözlerini unuttu. İşçilerin maaşlarında bir düzenleme yapılması için talep ettiği ek protokol söz verildiği halde yapılmadı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin maaşları, diğer tüm belediye işçilerinden düşük olarak, tarihi kara bir leke olarak geçti." şeklinde konuştu.

Ekonomik sıkıntıların belediye çalışanlarını da etkilediğine değinen Çelebi, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dediği gibi 'Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor. Emekçi yığınlar giderek yoksullaşıyor.' Peki CHP'li belediyelerde durum farklı mı? Sayın Özel, daha birkaç gün önce yaptığı konuşmada, 'Asgari ücret 30 bin liraya yükseltilmeli' derken Kadıköy Belediyesi işçileri, açlık sınırındaki ücretlerle geçinmeye zorlanıyor. Kadıköy Belediyesi yönetimine son uyarımızı yapıyoruz. Derhal insanca yaşayabileceğimiz ücret teklifleriyle masaya gelin. Bizim muhatabımız sizsiniz. İki yılda bir Ankara'dan gelen, işçinin neler çektiğini bilmeyen SODEMSEN'i karşımıza çıkarmayın. Aksi takdirde 19 Kasım'da tüm Kadıköy işçisi bütün örgütlü gücüyle grevde olacak ve bu yolda kazanana kadar mücadele edecek. Talebimiz net, insanca yaşayabilecek bir ücret. Bütçeden işçiye, emekçiye adil ve gerçek bir paylaşım."

Çelebi, İstanbul'da Kartal, Maltepe, Ataşehir, Beşiktaş ve Sarıyer belediyesindeki bütün işçilerle birlikte mücadelelerini, el ele, kol kola ve yan yana yürüyerek devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı! - Son Dakika

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