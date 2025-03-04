Kadıköy Belediyesi'nden Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde obezite ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Fenerbahçe Dalyan Sahili'nde başlayan yürüyüş, Caddebostan Sahili'nde zumba etkinliği ile sona erdi.

Kadıköy Belediyesi, uzun yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği "Sağlıklı Beslenme" seminerleriyle, Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde verilen diyetisyenlik hizmetleriyle ve parklarda organize ettiği sabah sporlarıyla, sağlıklı beslenme ve hareketin önemi konusunda ilçelileri bilinçlendiriyor.

Belediye, obezite ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bugün de "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi. 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde Fenerbahçe Dalyan Sahili'nden başlayan yürüyüş, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda zumba etkinliği ile sona erdi.

Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Obezitenin en büyük nedenlerinden birinin hareketsiz yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Kösedağı, şunları söyledi:

"Kadıköylü komşularımız ile güzel bir yürüyüş yaptık, gönül ister ki her gün yürüyelim. Çünkü Türkiye Avrupa'da Obezite'de birinci sırada. O yüzden hepimizin spor yapması, hareket etmesi ve çevremizdeki komşumuzu da ailemizi de bu konuda teşvik etmesi gerekiyor. Artık Yeni Dünya düzeninde çocuklarımız, evcil hayvanlarımız ve bizler obezite sorunuyla ciddi olarak karşı karşıyız. Teknoloji çok ilerledi birçok işimizi bilgisayar, telefon ve tablet ile oturarak yapabiliyoruz ama bu bizim hareket etme gerekliliğimizi ortadan kaldırmamalı. Obeziteyi engellemenin tek yolu doğru, sağlıklı beslenme ve hareket etme. O yüzden her fırsatta hava güzel ya da kötü diye bakmadan gerekiyorsa evimizde, gerekiyorsa bahçemizde, parklarımızda hareket etmemiz gerekiyor. Bugün Dünya Obezite Günü, biz de Kadıköy Belediyesi olarak bu güne dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşümüzü gerçekleştirdik."