Kadıköy Belediyesi, "Onur Bayrağı" Ödülüne Layık Görüldü

05.05.2026 11:46  Güncelleme: 12:08
(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından "Onur Bayrağı" (Flag of Honour) ödülüne layık görüldü.

Avrupa Konseyi'nin 1955 yılından bu yana düzenlediği ve kentlerin uluslararası iş birlikleri, kardeş şehir ilişkileri ile yerel dayanışma çalışmalarını ödüllendirdiği "Avrupa Ödülleri" programında 2026 yılı kazananları açıklandı. Kadıköy Belediyesi de bu kapsamda dört aşamalı ödül sürecinin ikinci basamağı olan "Onur Bayrağı" ödülünü kazandı. Aynı kategoride Türkiye'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de ödül alan belediyeler arasında yer aldı.

Kadıköy Belediyesi, sürecin ilk aşaması olan "Avrupa Diploması"nı 2023 yılında kazanarak önemli bir başarı elde etmişti. Belediye, "Onur Bayrağı" ödülüyle birlikte bir sonraki aşama olan "Onur Plaketi" ve ardından verilecek en yüksek ödül olan "Avrupa Ödülü" için adaylık sürecine resmen geçmiş oldu.

Kadıköy'ün bu ödüle layık görülmesinde; kardeş şehir ilişkileri, kültür ve gençlik projeleri, sürdürülebilirlik uygulamaları, sosyal kapsayıcılık çalışmaları ve Avrupa Birliği programları kapsamında yürütülen projelerin etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

