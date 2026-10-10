Kadıköy\'de 10 Ekim anma yürüyüşünde 103 kişi için adalet istendi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişi için Kadıköy'de anma yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüşün ardından, "10 Ekim katliamının ardından 11 yıldır adalet arıyoruz. Yargılama süreçlerinde faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da bu katliamın arkasındaki asıl sorumlular korunmaktadır. Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için yürüttüğümüz adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişi için Kadıköy'de anma yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bileşenleri tarafından çağrısıyla Boğa'dan İskele'ye gerçekleştirilen yürüşte, "10 Ekim unutma, unutturma", "10 Ekim'in hesabı sorulacak", "Katil IŞİD, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan 10 Ekim Barış Derneği adına konuşmayı katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli'nin babası Faik Deli'nin babası gerçekleştirdi. Deli'nin konuşmasının ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin basın açıklaması okundu.

"10 EKİM DAVASINDA ADALET SAĞLANMAMIŞTIR"

"10 Ekim katliamının ardından 11 yıldır adalet arıyoruz" denilen açıklamada, siyasi iktidarın ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yargılama süreçlerinde faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da bu katliamın arkasındaki asıl sorumlular korunmaktadır. Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem

almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Bu nedenle vicdanlar rahat değildir. 10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır.

"İKTİDAR BAŞKENTİN ORTASINDA İZİNLERİ ALINMIŞ BİR MİTİNGDE 103 İNSANIN KATLEDİLMESİMDE DAHİ SORUMLUĞUNU KABUL ETMİYORSA, YARIN BENZER BİR YAŞANABİLİR VE 'BİR KEZ DAHA 'BİZİM KUSURUMUZ YOK' DİYEBİLİR"

Daha vahimi, katliamın ardından siyasi iktidar; idari, siyasi ve hukuki bütün süreçlerde kendi kusurunu ve sorumluluğunu reddeden bir tutum izlemiştir. Bu tutum yalnızca geçmişte yaşanan bir katliamın sorumluluğundan kaçmak değildir; aynı zamanda geleceğe ilişkin son derece ağır bir itiraftır. Başkentin ortasında, izinleri alınmış bir mitingde 103 insanın katledilmesinde dahi kendi sorumluluğunu kabul etmiyorsa, bunun anlamı açıktır: Yarın bu ülkenin herhangi bir kentinde, herhangi bir mitingde, yürüyüşte ya da demokratik eylem alanında benzer bir katliam yaşanabilir; yurttaşların can güvenliği sağlanamayabilir ve siyasi iktidar bir kez daha 'bizim kusurumuz yok' diyebilir. İşte 10 Ekim'deki bu tutum, yalnızca geçmişin üzerini örtmek değil; gelecekte yaşanabilecek benzer katliamlar karşısında da sorumluluk üstlenmeyeceğini ilan etmektedir.

Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için yürüttüğümüz adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."