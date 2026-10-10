Kadıköy'de 10 Ekim anma yürüyüşünde 103 kişi için adalet istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de 10 Ekim anma yürüyüşünde 103 kişi için adalet istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy\'de 10 Ekim anma yürüyüşünde 103 kişi için adalet istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişi için İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Kadıköy'de anma yürüyüşü yapıldı. Açıklamada 11 yıldır adalet arandığı, asıl sorumluların korunduğu ve ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanması istendi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişi için Kadıköy'de anma yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüşün ardından, "10 Ekim katliamının ardından 11 yıldır adalet arıyoruz. Yargılama süreçlerinde faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da bu katliamın arkasındaki asıl sorumlular korunmaktadır. Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için yürüttüğümüz adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişi için Kadıköy'de anma yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bileşenleri tarafından çağrısıyla Boğa'dan İskele'ye gerçekleştirilen yürüşte, "10 Ekim unutma, unutturma", "10 Ekim'in hesabı sorulacak", "Katil IŞİD, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan 10 Ekim Barış Derneği adına konuşmayı katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli'nin babası Faik Deli'nin babası gerçekleştirdi. Deli'nin konuşmasının ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin basın açıklaması okundu.

"10 EKİM DAVASINDA ADALET SAĞLANMAMIŞTIR"

"10 Ekim katliamının ardından 11 yıldır adalet arıyoruz" denilen açıklamada, siyasi iktidarın ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yargılama süreçlerinde faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da bu katliamın arkasındaki asıl sorumlular korunmaktadır. Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem

almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Bu nedenle vicdanlar rahat değildir. 10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır.

"İKTİDAR BAŞKENTİN ORTASINDA İZİNLERİ ALINMIŞ BİR MİTİNGDE 103 İNSANIN KATLEDİLMESİMDE DAHİ SORUMLUĞUNU KABUL ETMİYORSA, YARIN BENZER BİR YAŞANABİLİR VE 'BİR KEZ DAHA 'BİZİM KUSURUMUZ YOK' DİYEBİLİR"

Daha vahimi, katliamın ardından siyasi iktidar; idari, siyasi ve hukuki bütün süreçlerde kendi kusurunu ve sorumluluğunu reddeden bir tutum izlemiştir. Bu tutum yalnızca geçmişte yaşanan bir katliamın sorumluluğundan kaçmak değildir; aynı zamanda geleceğe ilişkin son derece ağır bir itiraftır. Başkentin ortasında, izinleri alınmış bir mitingde 103 insanın katledilmesinde dahi kendi sorumluluğunu kabul etmiyorsa, bunun anlamı açıktır: Yarın bu ülkenin herhangi bir kentinde, herhangi bir mitingde, yürüyüşte ya da demokratik eylem alanında benzer bir katliam yaşanabilir; yurttaşların can güvenliği sağlanamayabilir ve siyasi iktidar bir kez daha 'bizim kusurumuz yok' diyebilir. İşte 10 Ekim'deki bu tutum, yalnızca geçmişin üzerini örtmek değil; gelecekte yaşanabilecek benzer katliamlar karşısında da sorumluluk üstlenmeyeceğini ilan etmektedir.

Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için yürüttüğümüz adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
DemokrasiPolitikaİstanbulKadıköyGüncelAnkaraKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Azerbaycan’da başörtüsü tartışması büyüyor Aliyev’in görüntüleriyle mesaj verildi Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Nihat Kahveci’den Rafael Leao için dikkat çeken iddia Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
21:20
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’i suçladı ve Ukrayna’nın yeni başkan seçmesini istedi
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istedi
21:08
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:44
Hürmüz Boğazı’nda büyük patlama Süper tanker deniz mayınına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı
20:20
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’de Türk tenor sürprizi
Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
19:24
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 21:43:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 10 Ekim anma yürüyüşünde 103 kişi için adalet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei