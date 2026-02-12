Kadıköy'de Sevgililer Günü'ne Özel Klasik Otomobil Konvoyu

(İSTANBUL) - Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan 20 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarını turlayacak.
Kadıköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nostaljik bir etkinliğe imza atıyor. Belediye ile İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğinde düzenlenecek Sevgililer Günü Konvoyu'nda, evliliklerinde yarım asrı geride bırakan 20 çift, 20 klasik otomobille ilçe sokaklarında tur atacak.
Etkinliğe Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da eşi Nihal Kösedağı ile birlikte katılacak.
Kadıköy Belediyesi bahçesinden 14 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak konvoy, Bağdat Caddesi boyunca ilerleyecek. Nostaljik tur, Kalamış'ta sona erecek.
Kırmızı balonlarla süslenen klasik otomobillerin oluşturacağı konvoy, Kadıköy'de görsel bir şölen sunacak.
