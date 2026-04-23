Kadıköy'de 23 Nisan Coşkusu... Kösedağı: Ata'mızın Mirasını Korumaya, Bayramlarımızı Sonuna Kadar Kutlamaya Devam Edeceğiz

(İSTANBUL) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren programlarda çocuklar, bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kadıköy Özgürlük Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hoverboard robot, ressam robot ve paleontoloji atölyeleriyle çocuklar bilim ve teknolojiyle buluşurken, resim, seramik, heykel ve maske atölyeleri ile yaratıcılıklarını geliştirdi. Etkinlik alanına kurulan sahnede ise Kadıköy Belediyesi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Bilim Çocuklar Tiyatro Ekibi'nin "Geleceğe yolculuk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklar gün boyu sürecek olan etkinliklerle doyasıya eğlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliklerle ilgili ANKA'ya konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bugün 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Türkiye'deki çocuklarımızı hem dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram. Bize de düşen, Kadıköy'de bu bayramı hem gerektiği gibi bütün çocuklarımıza değerini anlatarak kutlamak. Bugün Kadıköy'de birçok parkımızda binlerce çocuğumuzla beraber 30'a yakın atölye, onlarca oyun, hem spor müsabakası hem bilim atölyeleri, hem geleneksel oyunların olduğu, çocuklarımızı mutlu edecek birçok aksiyonumuz var. Biz Kadıköy Belediyesi olarak hem Ata'mızın mirasını korumaya hem de bu bayramlarımızı sonuna kadar Kadıköy'de beraber kutlamaya, Kadıköylü komşularımızla beraber devam edeceğiz. Ben hem ülkemizdeki hem bütün dünyadaki çocukların bu güzel bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de bu güzel ülkeyi bize armağan ettiği için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar." dedi.