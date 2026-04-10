Kadıköy'de "Tohum Takas Şenliği" Başlıyor - Son Dakika
Kadıköy'de "Tohum Takas Şenliği" Başlıyor

10.04.2026 11:12  Güncelleme: 12:30
Kadıköy Belediyesi, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 12 Nisan'da Göztepe Özgürlük Parkı'nda Tohum Takas Şenliği düzenleyecek. Etkinlikte tohumlar ücretsiz dağıtılacak ve katılımcılar kendi tohumlarını getirmeye teşvik edilecek.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Tohum Takas Şenliği, 12 Nisan Pazar günü Göztepe Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilecek. Saat 12.00'de başlayacak etkinlikte, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen şenlik, ekolojik sürdürülebilirliği desteklemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Etkinlikte üreticiler, kooperatifler ve yurttaşlar bir araya gelerek yerel üretimi ve tohum çeşitliliğini arttıracak. Şenlik kapsamında ziyaretçilere domates, roka, maydanoz, bamya ve biber tohumları ücretsiz dağıtılacak. Katılımcıların da takas için yerel tohum getirmeleri teşvik ediliyor.

Program, saat 12.30'da Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nin müzik dinletisiyle başlayacak. Saat 13.30'da Belediye Başkanı Mesut Kösedağı açılış konuşması yapacak. Açılış konuşmalarının ardından 14.00'te "Yerel Tohumdan Gıdaya Yoksulluk" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, Gözdenin Çiftliği'nin sahibi Ayhan Öztürk, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)  Başkanı Aziz Koçal ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Murat Kapıkıran konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikler, 15.30'daki müzik dinletisiyle devam edecek, saat 16.00'da başlayacak tohum takasının ardından 17.00'de sona erecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 'Tohum Takas Şenliği' Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadıköy'de "Tohum Takas Şenliği" Başlıyor - Son Dakika
