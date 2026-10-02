Kadıköy'de 8 katlı binadaki yangında 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de 8 katlı binadaki yangında 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ve binada mahsur kalan sakinleri kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de 8 katlı binadaki yangında 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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