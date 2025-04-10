Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası Başladı

Geniş Video İzle

14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin bıçakla öldürülmesi davasında ilk duruşma yapıldı.

10.04.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada suça sürüklenen çocukların ifadesi bitti, tanık ifadeleri dinlenmeye başlandı. İlk duruşmaya şurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi, "Ahmet için adalet", "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarında 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşma İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmada sanık ve müştekiler hazır bulundu. Duruşma 20 dakika gecikmeli başladı.

Sanıkların ifadesi bitti, tanıklar dinleniyor

İlk suça sürüklenen çocuğun ifadesi saat 11: 40 gibi bitti. İkinci suça sürüklenen çocuğun ifadesi ise aranın ardından dinlendi ve tanıkların  ifadesine geçildi. Sanıkların ailesi ve yakınları duruşma salonunda bulunmuyor. Davaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi mahkemece kabul edildi.

"Herkes için adalet istiyoruz"

Zincir bir restoranda motokurye olarak çalışırken bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ata Emre Akman'ın anne ve babası da destek için adliyedeydi.

ANKA'ya konuşan Zuhal Akman, "Ben artık konuşacak, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes için adalet istiyoruz." dedi.

Yurttaşlardan davaya büyük ilgi

Minguzzi ailesine destek olmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen yurttaşların birçoğu içeri alınmadı. Adliye önünde "Ahmet için adalet", "Katil asla çocuk olamaz", "Çocuk olan rahmetli", "Yasemin buradayız" sloganları atıldı. Duruşma salonunun önünde de Ahmet Mattia Minguzzi'nin fotoğraflarıyla bekleyen yurttaşlar, adalet için nöbet tuttu.

Ahmet'in en sevdiği şarkıyı söylediler

Adliye önünde bekleyen yurttaşlar, Ahmet'in en sevdiği şarkılardan biri olan Duman grubunun "Kufi" isimli parçasını hep bir ağızdan söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:29:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement